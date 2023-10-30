Экс‑главу RFEF Рубиалеса отстранили на три года за поцелуй футболистки сборной Испании

Рубиалес во время церемонии награждения после финала ЧМ‑2023 поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженни Эрмосо. После этого футболистка сказала, что ей это было неприятно и она «не давала согласия на поцелуй». Глава RFEF был отстранен от футбольной деятельности на 90 дней, а затем покинул свой пост в федерации.

— Дело Рубиалеса связано с событиями, которые произошли произошедшими во время финала женского чемпионата мира по футболу 20 августа 2023 года, и за которые господин Рубиалес изначально был отстранен на 90 дней, — говорится в сообщении ФИФА. Согласно Дисциплинарному кодексу ФИФА, у Рубиалеса есть десять дней, чтобы подать апелляцию.

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