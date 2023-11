Tascas, Petiscos & Doces: Uma viagem pelas doçarias da região Centro de Portugal

Com o pecado da gula à espreita, embarque num périplo pelas doces tentações da região Centro de Portugal. Dos Ovos-moles aos Pastéis de Tentúgal, da Tigelada ao Pão-de-ló de Ovar, conheça o melhor da doçaria tradicional em seis paragens, à boleia do guia “Tascas, Petiscos & Doces” São receitas apuradas ao longo de séculos e conservadas por várias gerações com muito para contar.

Na sua maioria de origem conventual, estas doces tentações convidam a uma viagem de puro prazer pela história, herança e envolvente sabor. Para conhecer no guia “Tascas, Petiscos & Doces”, nas bancas a partir de 24 de novembro. Para abrir o apetite, conheça alguns dos mais emblemáticos doces da região Centro:A receita deste doce conventual remonta ao século XIX, tendo nascido no Convento de Nossa Senhora do Carmo de Tentúgal. Era fonte de subsistência para as freiras, despojadas de fontes de rendimento aquando da abolição dos convento

