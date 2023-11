Secretário de Estado da Energia de Portugal apresenta demissão

“Torno público o meu agradecimento pela honra que me foi concedida de exercer funções governativas e sei que cumpri com lealdade – ao País e aos portugueses – as funções que foram confiadas”, diz Galamba, em comunicado.João Galamba apresentou, esta segunda-feira, a sua demissão ao primeiro-ministro demissionário António Costa.

“Enquanto Secretário de Estado da Energia empenhei-me, em total consonância com as prioridades da União Europeia e do Programa do Governo, na transição energética que sempre considerei, e publicamente defendi, um desafio que abria ao País oportunidades únicas de desenvolvimento tecnológico, industrial e de maior independência energética. Foi igualmente neste contexto que me empenhei em assegurar as condições para que as matérias-primas críticas como é o caso do lítio e a fixação no País de toda a cadeia de valor das baterias, incluindo a refinaria de lítio, pudessem trazer novos investimentos, tecnologia e empregos altamente qualificados”, diz a nota do agora ex-ministro das Infraestruturas, enviada às redaçõe

:

CMJORNAL: João Galamba demite-se do cargo de ministro das InfraestruturasJoão Galamba demitiu-se, esta segunda-feira, do cargo de ministro das Infaestruturas. Em comunicado, o governante demissionário esclareceu que a decisão deriva de uma"profunda reflexão pessoal e familiar (...), apesar de entender que não estavam esgotadas as condições políticas" para o exercício da função. "O trabalho feito, os bons resultados e o desempenho das minhas funções com absoluto respeito pela lei e com total dedicação ao País e aos portugueses são as condições políticas necessárias para o desempenho de funções governativas", detalhou

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

RTPNOTİCİAS: Oposição considera demissão de João Galamba tardiaA oposição considera que a demissão de João Galamba do cargo de ministro das Infraestruturas, anunciada esta segunda-feira,"peca por tardia". Alguns partidos mostraram-se confusos com a decisão do responsável, que na passada semana tinha avançado que não iria abandonar as suas funções.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

SOLONLİNE: Secretário de Estado da Energia de Portugal apresenta demissãoJoão Galamba apresentou a sua demissão ao primeiro-ministro demissionário António Costa.

Fonte: SolOnline | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Ministro das Infraestruturas demite-se após queda de acusações de corrupçãoO ministro das Infraestruturas, João Galamba, demitiu-se após a queda das acusações de corrupção e prevaricação no processo em que era arguido. Galamba afirma que sempre atuou em absoluto respeito pela lei e que a demissão é resultado de uma reflexão pessoal e familiar.

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Pedro Nuno Santos apresenta candidatura a secretário-geral do PSO ex-ministro formaliza candidatura à liderança do PS num “momento especialmente difícil“ para o partido. Pedro Nuno diz que não vai passar os próximos “meses a discutir um processo judicial“. politica justica

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Pedro Nuno Santos apresenta candidatura ao cargo de secretário-geral do PSO ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, anunciou a sua candidatura ao cargo de secretário-geral do PS. Ele destacou que os portugueses conhecem suas qualidades, defeitos, vontade de fazer acontecer e sucessos, assim como seus erros e cicatrizes.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »