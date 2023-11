Ministro das Infraestruturas demite-se após queda de acusações de corrupção

Ministro fez saber que apresentou a sua demissão ao primeiro-ministro logo depois de terem sido conhecidas as medidas de coação dos restantes arguidos e de terem caído os crimes de corrupção e de prevaricação no processo em que é arguido. João Galamba diz que desempenhou as funções “em absoluto respeito pela lei” Ao fim de dez meses no Governo, João Galamba, demitiu-se.

O ministro das Infraestruturas diz que o faz por “reflexão pessoal e familiar” e não por considerar que estão “esgotadas as condições políticas”. Numa longa carta de demissão, enviada às redações, Galamba diz que sempre atuou “no absoluto respeito pela lei”. O Presidente da República jáo ministro que António Costa segurou em Maio, naquela que foi a maior crise entre Belém e São Bento. A demissão acontece um dia antes de António Costa ir a Belém falar sobre o futuro do ministro com o Presidente da República, uma reunião marcada desde a semana passad

:

CMJORNAL: João Galamba demite-se do cargo de ministro das InfraestruturasJoão Galamba demitiu-se, esta segunda-feira, do cargo de ministro das Infaestruturas. Em comunicado, o governante demissionário esclareceu que a decisão deriva de uma"profunda reflexão pessoal e familiar (...), apesar de entender que não estavam esgotadas as condições políticas" para o exercício da função. "O trabalho feito, os bons resultados e o desempenho das minhas funções com absoluto respeito pela lei e com total dedicação ao País e aos portugueses são as condições políticas necessárias para o desempenho de funções governativas", detalhou

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Arguidos da Operação Influencer ficam em liberdadeMinistro da Economia nega contactos com Lacerda Machado. Os partidos da oposição consideram que o ministro das Infraestruturas , João Galamba, já devia ter-se demitido há mais tempo.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

PUBLİCO: Primeiro-ministro de Portugal apresenta exoneraçãoPela primeira vez em democracia, um primeiro-ministro em funções ficou a saber, no âmbito de diligências relativas a investigação em curso, respeitante a terceiros, uns seus colaboradores, outros não, que ia ser objecto deDe imediato, apresentou a sua exoneração, invocando razões de dignidade indispensável à continuidade do mandato em curso.Quero, também, testemunhar o serviço à causa pública, durante décadas, em particular nos longos e exigentíssimos anos de saída do défice excessivo, saneamento da banca, pandemia e guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, na chefia do Governo de Portugal. Agradeço, ainda, a disponibilidade para assegurar as funções, até à substituição, nos termos constitucionais

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

REVİSTASABADO: Ex-ministro entra na corrida a secretário-geral do PSÉ oficial: o ex-ministro decide concorrer ao cargo de secretário-geral do Partido Socialista

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »

DİNHEİRO_VİVO: Ministro do Ambiente garante que projetos de lítio cumprem a leiO Ministério do Ambiente foi um dos locais onde a PSP realizou buscas, na terça-feira.

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Pedro Nuno Santos apresenta candidatura ao cargo de secretário-geral do PSO ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, anunciou a sua candidatura ao cargo de secretário-geral do PS. Ele destacou que os portugueses conhecem suas qualidades, defeitos, vontade de fazer acontecer e sucessos, assim como seus erros e cicatrizes.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »