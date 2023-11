Oposição considera demissão de João Galamba tardia

A oposição considera que a demissão de João Galamba do cargo de ministro das Infraestruturas, anunciada esta segunda-feira,"peca por tardia". Alguns partidos mostraram-se confusos com a decisão do responsável, que na passada semana tinha avançado que não iria abandonar as suas funções.“Já vem tarde esta demissão.

Depois de todos os casos – da CPI da TAP, do caso das secretas e das próprias suspeitas de lítio (…) – já não havia condições para continuar há pelo menos seis meses”, considerou Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, em declarações aos jornalistas. Para este deputado, a demissão “é a confirmação de uma série de casos que mostram que João Galamba não tinha condições para ocupar o cargo”. Blanco considerou ainda “surreal” que, no comunicado que esta tarde enviou, Galamba refira que ainda tinha condições políticas para continuar no cargo. “É um nível quase de arrogância e desejo de poder que eu acho que não é nada saudável em qualquer democracia”, defendeu o membro da I

CMJORNAL: João Galamba demite-se do cargo de ministro das InfraestruturasJoão Galamba demitiu-se, esta segunda-feira, do cargo de ministro das Infaestruturas. Em comunicado, o governante demissionário esclareceu que a decisão deriva de uma"profunda reflexão pessoal e familiar (...), apesar de entender que não estavam esgotadas as condições políticas" para o exercício da função. "O trabalho feito, os bons resultados e o desempenho das minhas funções com absoluto respeito pela lei e com total dedicação ao País e aos portugueses são as condições políticas necessárias para o desempenho de funções governativas", detalhou

EXPRESSO: Ministro das Infraestruturas demite-se após queda de acusações de corrupçãoO ministro das Infraestruturas, João Galamba, demitiu-se após a queda das acusações de corrupção e prevaricação no processo em que era arguido. Galamba afirma que sempre atuou em absoluto respeito pela lei e que a demissão é resultado de uma reflexão pessoal e familiar.

RENASCENCA: Arguidos da Operação Influencer ficam em liberdadeMinistro da Economia nega contactos com Lacerda Machado. Os partidos da oposição consideram que o ministro das Infraestruturas, João Galamba, já devia ter-se demitido há mais tempo.

ECO_PT: Ex-ministro das Finanças João Leão nomeado para o Tribunal de Contas EuropeuO ex-ministro das Finanças João Leão foi escolhido pelo Governo para o Tribunal de Contas Europeu (TCE). O secretário de Estado dos Assuntos Europeus afirmou que não há risco de conflito de competências. A nomeação de Leão foi defendida pelo deputado do PSD Paulo Moniz.

OBSERVADORPT: Pedro Nuno: 'Governo de PSD e IL já é suficientemente radical. Seria mais radical do que o de Passos Coelho'Pedro Nuno Santos disse que 'PS não vai passar os próximos quatro meses a discutir um processo' judicial. Em entrevista à SIC, assumiu que já se teria demitido no lugar de Galamba.

DNTWİT: Pedro Nuno Santos apresenta candidatura ao cargo de secretário-geral do PSO ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, anunciou a sua candidatura ao cargo de secretário-geral do PS. Ele destacou que os portugueses conhecem suas qualidades, defeitos, vontade de fazer acontecer e sucessos, assim como seus erros e cicatrizes.

