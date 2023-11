Medidas de coação decretadas no caso dos negócios de lítio, hidrogênio e Centro de Dados de Sines

O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decretou hoje medidas de coação aos cinco arguidos detidos no processo relacionado com os negócios de lítio, hidrogênio e Centro de Dados de Sines. O juiz descartou o crime de corrupção e os arguidos foram indiciados por tráfico de influência. Diogo Lacerda Machado, advogado, consultor e amigo do primeiro-ministro, foi obrigado a pagar uma fiança de 150 mil euros em 15 dias e não pode sair do país.

O advogado de Lacerda Machado considerou que a decisão do juiz põe fim a um delírio do Ministério Público. Vítor Escária, ex-chefe de gabinete do primeiro-ministro António Costa, também não pode sair do país e deve entregar seu passaporte ao tribunal em 24 horas

: