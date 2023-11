O poder judicial e o Ministério Público

O poder judicial não pode atacar o poder democrático com teorias da conspiração ou com indignações morais. O negócio da crítica moral é meu; e critiquei moralmente a chamada do amigo Lacerda para o centro dos negócios do Estado em 2017. O Ministério Público não está no negócio da indignação, está no negócio da prova irrefutável de corrupção.

Costa e Lacerda são evidentemente amorais nas suas personas públicas, Maquiavéis de vão de escada, mas isso não é sinónimo automático de corrupção Sempre ouvi dizer que o Ministério Público (MP) é dominado por pessoas da extrema-esquerda; é uma daquelas frases bordão do meio jornalístico de Lisboa. E, olhando para a tese padrão do MP, sim, faz sentido: as acusações têm sempre um toque clássico de teoria da conspiração da vulgata marxista que criminaliza em si mesmo os negócios e o capitalismo, além de ser evidente um ódio social ou ideológico contra os “poderosos”, os “capitalistas”, os políticos, os advogado

