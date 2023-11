Os petiscos tradicionais do norte de Portugal

Nascidos da escassez e do aproveitamento ou brindados pela abundância dos dias de festa, são ricos e fartos. os mais emblemáticos petiscos do norte de Portugal. Conheça seis opções tradicionais que justificam uma tainada e estão destaque no novo guia Tascas, Petiscos & DocesElaborados por mãos hábeis, que transmitem receitas de geração em geração, os petiscos do norte do país fazem jus à tradição de mesa farta, mesmo quando o momento é de petiscar.

Do mar ao interior, nunca falta o bacalhau, “fiel amigo” de Braga, o polvo em diferentes confeções, intensos Rojões e as Papas de sarrabulho, prediletas em todo o Minho. A intensidade do fumeiro e do queijo transmontano harmoniza com diferentes vinhos. Seja verde, branco ou tinto, o copo e o prato cheios garantem também uma boa dose de conversa, a melhor justificação para as famosas tainadas, sem hora para termina

:

İTWİTTİNG: Regulador recomenda contenção nos preços dos serviços de comunicações eletrónicas em PortugalA ANACOM recomenda aos operadores de serviços de comunicações eletrónicas em Portugal que adotem contenção nos preços, devido ao contexto económico e social do país.

Fonte: itwitting | Consulte Mais informação »

PUBLİCO: Primeiro-ministro de Portugal apresenta exoneraçãoPela primeira vez em democracia, um primeiro-ministro em funções ficou a saber, no âmbito de diligências relativas a investigação em curso, respeitante a terceiros, uns seus colaboradores, outros não, que ia ser objecto deDe imediato, apresentou a sua exoneração, invocando razões de dignidade indispensável à continuidade do mandato em curso.Quero, também, testemunhar o serviço à causa pública, durante décadas, em particular nos longos e exigentíssimos anos de saída do défice excessivo, saneamento da banca, pandemia e guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, na chefia do Governo de Portugal. Agradeço, ainda, a disponibilidade para assegurar as funções, até à substituição, nos termos constitucionais

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Portugal no Mundial-2030A organização do Campeonato do Mundo de 2030, num evento inédito realizado em seis países de três continentes, continua a ser negociado ao pormenor depois das duas decisões mais macros entretanto tomadas: a atribuição da prova por parte da FIFA a Portugal, Espanha e Marrocos tendo ainda encontros no Uruguai, na Argentina e no Paraguai para celebrar o Centenário da competição e a entrega formal da carta de intenções para receber o Mundial, que aconteceu em Rabat há duas semanas.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

SOLONLİNE: Secretário de Estado da Energia de Portugal apresenta demissãoJoão Galamba apresentou a sua demissão ao primeiro-ministro demissionário António Costa.

Fonte: SolOnline | Consulte Mais informação »

İTWİTTİNG: ‘Sem Rasto’ Os puzzles dos desaparecidos em PortugalRui Pedro e Maddie são os nomes mais conhecidos dos desaparecidos em Portugal, mas existem dezenas de pessoas cujo paradeiro é desconhecido. Esta realidade é narrada pelos jornalistas Luís Francisco e José Bento Amaro em ‘Sem Rasto’. &etilde;

Fonte: itwitting | Consulte Mais informação »

SOLONLİNE: ‘Sem Rasto’ Os puzzles dos desaparecidos em PortugalNascer do SOL

Fonte: SolOnline | Consulte Mais informação »