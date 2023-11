Presidente do PSD defende que próximo Governo de Portugal não pode ficar refém de extremismos

O presidente do PSD defendeu na segunda-feira que o próximo Governo de Portugal não pode ficar refém de extremismos, nem de direita nem de esquerda, e realçou que as pessoas não precisam de se assustar com o PSD. Governo de gestão irá fazer reflexão sobre decisões, diz ministro do Ambiente. 'Creio que é muito bom para Portugal que o próximo Governo não esteja refém de extremismos e temos de assegurar que não vem aí uma 'geringonça' 2.

0 face à original de 2015', disse Luís Montenegro durante uma assembleia de militantes em Albufeira, no distrito de Faro. Para o líder do PSD, a 'geringonça' original que 'durou oito anos, primeiro acompanhada e depois sozinha, é a responsável pelo empobrecimento do país, com políticas estatizantes e teimosas do ponto de vista ideológico'. Por outro lado, realçou, as pessoas 'não precisam de se assustar com o PSD, porque é o partido da transformação positiva das suas vidas, um partido do inconformismo, da livre iniciativa, da regulação e da preocupação social

Líder do PSD defende que próximo Governo não pode ficar refém de extremismos

Presidente do PSD apela ao uso da ética republicana

Governador do Banco de Portugal nega convite para liderar o Governo

Luís Montenegro assegurou de que não será primeiro-ministro "no dia em que tiver de baixar uma pensão e não vale a pena assustar as pessoas com isso".

Pedro Nuno: 'Governo de PSD e IL já é suficientemente radical. Seria mais radical do que o de Passos Coelho'
Pedro Nuno Santos disse que 'PS não vai passar os próximos quatro meses a discutir um processo' judicial. Em entrevista à SIC, assumiu que já se teria demitido no lugar de Galamba.

Portugal no Mundial-2030
A organização do Campeonato do Mundo de 2030, num evento inédito realizado em seis países de três continentes, continua a ser negociado ao pormenor depois das duas decisões mais macros entretanto tomadas: a atribuição da prova por parte da FIFA a Portugal, Espanha e Marrocos tendo ainda encontros no Uruguai, na Argentina e no Paraguai para celebrar o Centenário da competição e a entrega formal da carta de intenções para receber o Mundial, que aconteceu em Rabat há duas semanas.

