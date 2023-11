Rússia ataca 118 cidades e aldeias em dez regiões

Egito abre porta a estrangeiros e feridos pela primeira vez desde o início do conflito na Faixa de GazaCatarina viu as imagens do acidente de Ivo. Carro até lançou faíscasEscuteiro que abusava de criança atraso cognitivo profundo é afastado de menoresFOTO: REGIONAL MILITARY ADMINISTRATION / REUTERS

Foi a maior vaga de ataques russos na Ucrânia desde o início do ano, atingido 118 cidades e aldeias de dez regiões do pais. Há registo de pelo menos três vítimas mortais. Um dos alvos foi a refinaria de Poltava.

A defesa aérea ucraniana esteve particularmente ativa, mas não conseguiu evitar que a infraestrutura fosse atingida e ficasse inativa. “A Ucrânia está a perder”, assegura o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, garantindo que as tropas de Moscovo estão a “conduzir uma defesa ativa, infligindo efetivamente danos”. Ao otimismo de Shoigu, Kiev responde com números avassaladores: desde o início do conflito até ontem, morreram 301 490 soldados russos e foram destruídos mais de cinco mil drones e tanques.

"Nem uma palavra sobre a responsabilidade de Israel no ataque que já foi assumido, nada sobre cessar-fogo como pede a ONU", escreveu Pedro Filipe Soares.Ataque com novos mísseis deixa russos assustadosEncontro entre o primeiro-ministro húngaro e o Presidente russo em Pequim provoca inquietação na União Europeia e nos EUA.

