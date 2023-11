Rússia ataca infraestruturas e alvos militares na Ucrânia e atinge refinaria de Poltava

“Esta noite, o inimigo atacou repetidamente a região de Poltava com drones”, escreveu Filin na plataforma de mensagens Telegram. “Infelizmente, houve um ataque a uma refinaria” na cidade de Kremenchuk.”

O impacto provocou “um grande incêndio”, que já foi extinto pelos bombeiros. A refinaria, referiu ainda o responsável, também parou de funcionar em consequência do ataque. Os meios de comunicação ucranianos noticiaram igualmente explosões na região de Khmelnitsky, no oeste da Ucrânia. Segundo a força aérea ucraniana, o míssil e parte dos drones foram lançados do território russo de Kursk. Os restantes drones foram lançados de Primorsko-Akhtarsk, também na Rússia.

Avdiivka, baluarte da resistência ucraniana ou a nova Bakhmut? Eis o que atrai as tropas russas à cidade em ruínas

