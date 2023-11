Melhores disfarces de famosos no dia das bruxas

Egito abre porta a estrangeiros e feridos pela primeira vez desde o início do conflito na Faixa de GazaCatarina viu as imagens do acidente de Ivo. Carro até lançou faíscasEscuteiro que abusava de criança atraso cognitivo profundo é afastado de menoresCelebrou-se o Halloween e alguns famosos deram tudo no seu disfarce. Foi o caso de Heidi Klum que, como já é tradição, não deixou ninguém desapontado com a máscara que escolheu.

Já as irmãs Patrocínio, Mariana, Carolina e Rita, também se disfarçaram à altura, com pinturas e adereços originais. Quem não lhes ficou nada atrás foi Diogo Piçarra, que viveu este dia em família. O cantor mascarou-se de vampiro e a mulher, Mel Jordão, e a filha, Penélope, de bruxas.

Já Sofia Ribeiro escolheu uma palhaça assustadora. “‘A tia é uma palhaça’, facto”, escreveu a atriz no Instagram, dando conta que não liga muito a esta celebração, mas que o festejou para fazer a vontade às sobrinhas com quem passou a primeira vez este dia. “Elas adoraram”, disse a atriz.

A princesa das Astúrias fez esta terça-feira o juramento da Constituição espanhola no dia em que comemorou os 18 anos.Comportamento do ex-Presidente dos Estados Unidos foi exposto num programa de televisão australiano, onde foram ouvidas algumas mensagens de áudio.Notícia foi avançada pela própria, nas redes sociais. Comentadora da RTP surgiu esta sexta-feira, pela primeira vez, com o cabelo rapado.

