Rússia ataca infraestruturas na Ucrânia e atinge refinaria de Poltava

O míssil e 18 dos 20 drones foram abatidos pelas defesas aéreas ucranianas, que, no entanto, não conseguiram evitar um ataque a uma refinaria na região de Poltava, no centro da Ucrânia, disse o chefe da administração militar da região, Filin Pronin.

“Esta noite, o inimigo atacou repetidamente a região de Poltava com drones”, escreveu Filin na plataforma de mensagens Telegram. “Infelizmente”, acrescentou, “houve um ataque a uma refinaria” na cidade de Kremenchuk.

O impacto provocou “um grande incêndio” que já foi extinto pelos bombeiros. A refinaria, referiu ainda o responsável, também parou de funcionar em consequência do ataque. Os meios de comunicação ucranianos noticiaram igualmente explosões na região de Khmelnitsky, no oeste da Ucrânia.

De acordo com a força aérea ucraniana, o míssil e parte dos drones foram lançados a partir do território russo de Kursk. Os restantes drones foram lançados a partir de Primorsko-Akhtarsk, também na Rússia.

