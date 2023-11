Ucrânia acusa Rússia de bater recorde de ataques contra cidades esta terça-feira

O ministro apontou o ataque de drones da noite passada contra uma refinaria na cidade de Kremenchuk, no oblast (subdivisão administrativa) de Poltava, no centro da Ucrânia:"Durante várias horas, quase uma centena de bombeiros combateram o incêndio", descreveu Klimenko, congratulando-se por não ter havido vítimas mortais.

As autoridades regionais tinham relatado anteriormente uma explosão na refinaria que obrigou à paragem da infraestrutura. Igor Klimenko referiu ainda ataques aéreos e de artilharia em Kharkiv (nordeste), Donetsk (leste), Dnipropetrovsk (centro), Kherson e Mikolayiv (sul).O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, garantiu que os caças F-16 prometidos à Ucrânia durarão apenas"20 dias" se os sistemas de defesa aérea russos funcionarem como até agora.

Numa conferência telefónica com os altos comandantes das Forças Armadas russas, Shoigu reivindicou o abate de 31 aviões de combate ucranianos no último mês,"quase o dobro" dos F-16 norte-americanos prometidos à Ucrânia.

"Isto significa que, se a operação do nosso sistema de defesa aérea continuar assim, eles terão cerca de 20 dias de operação", disse o ministro da Defesa, citado pela agência de notícias russa Interfax.

De acordo com Sergei Shoigu,"as equipas de defesa aérea estão a trabalhar com sucesso":"No último mês destruíram mais de 1.400 armas aéreas inimigas, incluindo 37 aeronaves e seis mísseis táticos ATACMS produzidos pelos Estados Unidos", enfatizou.

