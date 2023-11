Kiev acusa Rússia de atacar número recorde de cidades num único dia

“É o maior número de cidades e vilas atacadas desde o início da guerra”, escreveu Igor Klimenko na sua conta na rede social Telegram, numa mensagem em que faz um balanço dos ataques russos das últimas horas.

O ministro apontou o ataque de drones da noite passada contra uma refinaria na cidade de Kremenchuk, no oblast (subdivisão administrativa) de Poltava, no centro da Ucrânia: “Durante várias horas, quase uma centena de bombeiros combateram o incêndio”, descreveu Klimenko, congratulando-se por não ter havido vítimas mortais. As autoridades regionais tinham relatado anteriormente uma explosão na refinaria que obrigou à paragem da infra-estrutura.

Igor Klimenko referiu ainda ataques aéreos e de artilharia em Kharkiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, Kherson e Mikolaiv. Estes ataques causaram três mortes nas regiões de Kharkiv, Donetsk e Kherson, segundo o ministro.

Do lado russo, o ministro da Defesa, Serguei Shoigu, garantiu que os caças F-16 prometidos à Ucrânia durarão apenas “20 dias” se os sistemas de defesa aérea russos funcionarem como até agora. Numa conferência telefónica com os altos comandantes das Forças Armadas russas, Shoigu reivindicou o abate de 31 aviões de combate ucranianos no último mês, “quase o dobro” dos F-16 norte-americanos prometidos à Ucrânia.

“Isto significa que, se a operação do nosso sistema de defesa aérea continuar assim, eles terão cerca de 20 dias de operação”, disse o ministro da Defesa, citado pela agência de notícias russa Interfax.

