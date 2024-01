PS defende eleições regionais antecipadas na Madeira

O PS considera que a situação criada na Madeira exige eleições regionais antecipadas a prazo, recusando uma solução de continuidade "dissonante" da prática introduzida pelo Presidente da República com a convocação de legislativas para 10 de março.

Esta posição foi transmitida pelo presidente dos socialistas, Carlos César, através de uma nota, depois de questionado pela agência Lusa sobre a possibilidade de ser nomeado um novo Governo Regional da Madeira até ao final da legislatura, sem recurso a eleições antecipadas, na sequência da demissão do presidente desse executivo, Miguel Albuquerque. "Como tem sido salientado pelo PS/Madeira – e independentemente do tempo e espaço próprios da investigação criminal e das suas conclusões -, importa que as autoridades nacionais, a quem incumbe intervir, anunciem o que farão face à cessação de funções do atual Governo, e, sem outras hesitações, anunciem com clareza o procedimento que irá ser adotado quando o Presidente da República já terá ao seu dispor a faculdade de determinar a realização de eleições antipadas", escreveu Carlos César





