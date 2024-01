Miguel Albuquerque renuncia à Presidência Regional do Governo da Madeira

O anúncio foi feito à saída da reunião da Comissão Política. Na segunda-feira, o Conselho Regional do PSD Madeira vai reunir-se para aprovar o nome do substituto de Miguel Albuquerque.Miguel Albuquerque renunciou esta sexta-feira à Presidência Regional do Governo da Madeira, na sequência da investigação em que foi constituído arguido por suspeitas de corrupção.vai reunir-se na próxima segunda-feira, nome que terá sido proposto pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

Tranquada Gomes foi presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira entre 2015 e 2019. Advogado de profissão, foi também deputado regional ea alteração no “quadro de estabilidade política” , depois de na quinta-feira ter garantido que não se demitiria, Albuquerque assume que sai “para bem da Madeira”. “Os objetivos que queremos alcançar só serão possíveis de concretizar num quadro de estabilidade política e confiança económica e social. Foi isto que sempre defendi e continuarei a defende





