Desembargadoras revogam decisão de juiz e criticam José Sócrates

Desembargadoras fizeram as contas e concluíram que antigo primeiro-ministro gastou 8 milhões de euros, quando a sua conta tinha um saldo "manifestamente insuficiente" As três juízas desembargadoras que – esta quinta-feira – revogaram a decisão do juiz Ivo Rosa, em abril de 2021, pronunciando José Sócrates por crimes de corrupção. deixaram no acórdão, a que a VISÃO teve acesso, várias críticas ao antigo primeiro-ministro e às declarações por si prestadas durante o processo.

Para as magistradas Raquel Lima (retarora do acórdão), Micaela Freitas e Madalena Caldeira, José Sócrates teve em tribunal “uma postura como a de alguém que conforma a sua vida segundo a sua própria vontade e visão”. “O arguido faz um relato da sua vida desajustado da realidade”, concluíram. Sobretudo na fase de instrução, perante o juiz Ivo Rosa, recorde-se, José Sócrates procurou justificar os seus gastos ora como empréstimos do seu amigo Carlos Santos Silva, ora como dinheiro que a mãe tinha num cofre, ora ainda com empréstimos bancário





