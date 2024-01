Escândalo judicial envolve presidente do governo regional da Madeira

O OLHO VIVO desta semana analisa o caso judicial que envolve o presidente do governo regional da Madeira e as mais recentes propostas económicas da AD.

No próprio dia em que, com pompa e circunstância, Luís Montenegro se preparava para marcar a agenda política, apresentando o programa económico da AD, rebentava, na Madeira, mais um escândalo judicial, desta vez comprometendo o presidente do Governo Regional, conselheiro de Estado e membro do Conselho Nacional do PSD, Miguel Albuquerque, bem como aquele que é considerado o seu futuro sucessor político, Pedro Calado, presidente da Câmara do Funchal. No “arrastão” do Ministério Público e da Polícia Judiciaria, com mais de 100 buscas envolvendo 300 investigadores, na Madeira, nos Açores e no Continente, foram feitos vários detidos, entre políticos e empresários. Corrupção ativa e passiva, tráfico de influências, participação económica em negócio, abuso de poder e prevaricação são alguns dos crimes investigados. Sara Belo Luís começa por dizer que “o caso é grave e é preciso investigar”





