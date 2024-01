Porto só recebe veículos do 'metrobus' depois da conclusão das obras no primeiro troço

Os veículos do 'metrobus' do Porto só vão chegar perto do final do ano, já depois das obras do primeiro troço estarem concluídas, o que obrigará a adaptações no arranque, disse aos jornalistas o presidente da Metro do Porto. "Os veículos, nós só vamos receber mais para o final do ano.

Vamos arranjar uma alternativa para operar o canal", disse aos jornalistas, em Nantes, França, Tiago Braga, ladeado pela presidente da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), Cristina Pimentel, e por Joana Barros, arquiteta responsável pelo projeto do 'metrobus'. O presidente da Metro do Porto falava no âmbito de uma visita de equipas da Metro, STCP e da Câmara do Porto a Nantes, cidade francesa pioneira na implementação do 'metrobus', um serviço que, no Porto, circulará numa via dedicada na Avenida da Boavista e em convivência com os automóveis na Marechal Gomes da Cost





cmjornal » / 🏆 26. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

José Sérgio fez o retrato africano e afrodescendente do PortoO fotojornalista dedicou quatro anos ao retrato das comunidades africana e afrodescendente num Porto cada vez menos branco. Presentes! impõe-se contra a sua invisibilidade.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Benfica e Braga em duelo 'quente', FC Porto defende Taça no EstorilEncarnados recebem o Sporting de Braga esta quarta-feira.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

FC Porto vence com goleada patrocinada por sul-americanos e aproxima-se dos rivaisWendell marcou duas vezes. Galeno, Evanilson e Varela também fizeram o gosto ao pé.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Pinto da Costa deixa sinal de que pode avançar para a liderança do FC PortoPinto da Costa, presidente do FC Porto, deixou o primeiro sinal de que pode avançar para a liderança do clube pela 16.ª vez durante um encontro com representantes das Casas do FC Porto. Ele expressou sua confiança no amor crescente pelo clube e no desejo de mostrar ao mundo o que é ser dragão.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

André Villas-Boas prepara-se para as eleições do FC PortoO antigo treinador André Villas-Boas marca presença no V Fórum de Treinadores para preparar as eleições do FC Porto em abril.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Villas-Boas apresenta candidatura à presidência do FC PortoO ex-treinador André Villas-Boas apresentou sua candidatura à presidência do FC Porto, destacando a necessidade de mudança e transformação do clube.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »