Ataques israelitas no Líbano colapsam serviços médicos em Gaza

Os militares israelitas afirmaram esta sexta-feira terem realizado ataques nas cidades de Beit Lef e Dier Ams, no Líbano. De acordo com o comunicado, aqui citado pela organização Médicos Sem Fronteiras (MSF), os principais serviços médicos da maior unidade de saúde em funcionamento de Gaza entraram em colapso devido aos intensos confrontos e bombardeamentos que decorrem em Khan Younis.





observadorpt » / 🏆 17. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Hamas diz que reféns poderão ter morrido durante ataques israelitas em GazaAcompanhe o conflito ao minuto.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Presidente do STJ alerta para ataques à independência do poder judicial na EuropaO presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) mostrou-se muito preocupado com o que chamou de movimentos de ataque à independência do poder judicial na Europa.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

África do Sul acusa Israel de genocídio em GazaA África do Sul acusa Israel de levar a cabo um "genocídio internacional" na Faixa de Gaza e pede o fim das operações militares daquele país.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Transportadoras e petrolíferas desviam rotas devido a ataquesGrandes transportadoras e petrolíferas anunciaram o desvio das suas rotas, o que pode causar atrasos no comércio internacional e o aumento de preços. Responsáveis pelos ataques, que ainda não afundaram nenhum navio, são os Hutis que exigem fim dos ataques israelitas em Gaza.As cadeias de abastecimento estão novamente ameaçadas

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

ONU alerta que Faixa de Gaza está 'simplesmente inabitável'SIC e SIC Notícias em direto e emissões alternativas sobre a atualidade informativa

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Apagão em Gaza: serviços de comunicação gradualmente a voltar a funcionarA empresa Paltel informou que os serviços de comunicação em Gaza estão gradualmente a ficar novamente ativos após um apagão de quase oito dias. O número de funcionários da Paltel mortos desde o início do conflito subiu para 14.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »