Protesto em Portugal pela habitação

Pelo menos 19 cidades vão mobilizar-se hoje para participarem na manifestação convocada pela plataforma Casa Para Viver em defesa do direito à habitação.





revistasabado » / 🏆 19. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Estudo indica que Portugal é um dos países onde se morre menos em casaUm estudo internacional liderado por duas investigadoras portuguesas indica que, nos últimos anos, “a percentagem de mortes no domicílio decresceu paulatinamente, incluindo nos anos da pandemia”. Portugal está “em contraciclo” porque contrasta com a tendência de aumento registada nos restantes países.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Portugal é um dos países onde se morre menos em casaPortugal é um dos países onde se morre menos em casa, segundo um estudo de investigadores portugueses que envolveu 32 países e analisou o impacto da pandemia na morte no domicílio.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Protesto dos carros: PSP, GNR, Forças Armadas e Guardas Prisionais unidos por melhores condições‘O protesto dos carros’ já levou à criação de uma plataforma que inclui PSP, GNR, Forças Armadas e Guardas Prisionais. Juntos vão pressionar o Governo por melhores condições.A revolta da PSP poderá «terminar numa espécie de 25 de Abril». A frase podia ser de um qualquer Zé Patrulha, expressão usada pelo polícia mais famoso do momento, e já lá vamos, mas é de um oficial destacado da instituição. «Qual foi a razão principal para os militares se revoltarem contra o governo de então? Salários e carreira, além da guerra, claro. Nós, PSP, mais a GNR, Guarda Prisional, e as Forças Armadas somos o filho de um Deus menor das forças de segurança e ninguém vai conseguir travar as formas de luta legais que foram encontradas», continua. Certo é que o movimento de contestação parece estar imparável, até porque muitos oficiais estão ao lado dos agentes, e a forma «brilhante», na opinião de alguns, de luta encontrada pelos agentes que estão em grupos de WhatsApp «é inatacável», como diz outro elemento da PSP. Mas vamos à história

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Sindicatos da PSP e associações da GNR mantêm ações de protestoPor iniciativa dos sindicatos da PSP e das associações da GNR não será feito nada que ponha em causa a segurança pública. O movimento sindical e associativo está balizado pelas regras de um Estado democrático. Irá cumpri-las? É isso que eu posso dizer. Sei que o descontentamento é elevado e que há movimentos inorgânicos com outro tipo de pensamento. Sinceramente, não me posso responsabilizar por eles. Não temos controlo sobre isso. Espero que o Governo se aperceba do estado em que a situação está, mesmo na linha vermelha. Não quero que a ultrapasse. Sou pai, sou marido e eu estou preocupado com a segurança pública.A plataforma sindical já decidiu manter as acções de protesto com presença assídua na campanha por todo o país.A plataforma sindical convidou todos os partidos políticos para uma reunião a 26 de Janeiro. Queremos que estejam todos na mesma sala, ao mesmo tempo. Entendemos que nunca ficaria bem reunirmo-nos com um líder partidário antes

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

'Maior ataque aéreo' russo causa pelo menos 31 mortos em várias cidades ucranianasA Rússia atacou a Ucrânia esta madrugada com dezenas de mísseis e drones naquele que é o maior ataque desde o início da guerra. Há pelo menos 31 mortos.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Taxa de juros para crédito à habitação está a baixar em PortugalDepois de muitos meses a subir, a TAEG dos créditos para a compra de casa está a baixar e não é apenas por conta da correção das taxa de juro no mercado monetário. As famílias que estão a pensar comprar casa nova ou em transferir o seu empréstimo à habitação para outro banco têm motivos para sorrir:, segundo informação recolhida pelo ECO junto dos dez bancos com maior quota de mercado no crédito à habitação em Portugal

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »