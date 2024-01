Max Verstappen foi o piloto da Fórmula 1 mais bem pago em 2021

Imbatível em pista, Max Verstappen foi também o piloto da Fórmula 1 mais bem pago no ano passado. O tricampeão do mundo recebeu 64 milhões de euros e deixou Lewis Hamilton a larga distância. No total, os dez pilotos mais bem pagos ganharam qualquer coisa como 234 milhões de euros. O piloto da Red Bull esmagou os adversários com 19 vitórias em 22 corridas, mas também no dinheiro que recebeu.

Os valores divulgados pela revista Forbes contemplam o salário base e os prémios pagos pelos pontos marcados, pelas vitórias e posição final no campeonato. Estes valores são brutos, ou seja, antes de impostos e do pagamento a agentes dos pilotos. O dinheiro ganho com os patrocínios pessoais, que no caso dos pilotos de topo é uma verba muito significativa, também fica de fora desta contabilidade. Nesse domínio, Lewis Hamilton leva vantagem, tendo recebido mais de nove milhões de euros, contra 3,6 milhões de Verstappen. A maioria dos pilotos não chega a receber um milhão de euros com os sponsors pessoais





