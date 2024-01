Portugal é um dos países onde se morre menos em casa, segundo um estudo de investigadores portugueses que envolveu 32 países e analisou o impacto da pandemia na morte no domicílio. Em declarações à agência Lusa, a investigadora da universidade de Coimbra Bárbara Gomes explicou que se tratou do maior estudo de tendências internacionais sobre o tema, sendo igualmente o primeiro a mostrar o impacto da pandemia a nível global na maioria dos países estudados, com um regresso à morte no domicílio.

A investigadora considerou que os dados de Portugal são “um reflexo de um sistema muito hospitalocêntrico” – com os cuidados de saúde muito centrados nos hospitais — e que já mostravam percentagens de óbitos em casa inferiores aos outros países antes da pandemia





