Polícias não vão parar até que o subsídio de risco seja determinado pelo salário do diretor da Polícia Judiciária

Os polícias não vão parar enquanto a percentagem do seu subsídio de risco não for determinado pelos 6854 euros que ganha o diretor da Polícia Judiciária. Oficiais estão unidos com os agentes.

Não é comum um diploma ser aprovado em reunião de Conselho de Ministros sem ter passado por um encontro prévio de secretários de Estado, mas foi o que aconteceu com o famoso documento aprovado por António Costa, Mariana Vieira da Silva, Catarina Sarmento e Castro e Fernando Medina no dia 29 de novembro de 2023 – que entrou em vigor no dia 30 de dezembro -, referente ao subsídio de missão da Polícia Judiciária (PJ). Fontes ligadas ao processo explicam ao Nascer do SOL que é nas reuniões de secretários de Estado que se esmiúçam as consequências dos decretos-leis que se pretendem aprovar, não tendo sido o caso do documento em causa. Mesmo na reunião do Conselho de Ministros apenas se discutiram as percentagens e nunca os seus efeitos reai





SolOnline » / 🏆 15. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Polícia Judiciária realiza buscas na Madeira e nos AçoresA Polícia Judiciária (PJ) está a efetuar cerca 100 buscas na Madeira, nos Açores e em várias regiões do continente. Em causa estão suspeitas que envolvem alegada promiscuidade com grupos económicos.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Polícia Judiciária realiza buscas na Câmara Municipal do Funchal e em residências oficiaisA Polícia Judiciária está a realizar buscas na Câmara Municipal do Funchal, bem como na residência oficial de Miguel Albuquerque e em departamentos do Governo Regional. Pedro Calado também está a ser investigado. Segundo apurou a RTP, estão em causa crimes de corrupção, participação económica em negócio, abuso de poder, tráfico de influências, prevaricação e violação das regras de adjudicação. O presidente da Câmara do Funchal recebeu ordem de prisão, segundo apurou a RTP. Assim como o empresário Avelino Farinha.A Polícia Judiciária confirmou em comunicado a realização de uma operação policial, visando cerca de 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias na Região Autónoma da Madeita, na Grande Lisboa, em Braga, Porto, Paredes, Aguiar da Beira e Ponta Delgada. De acordo com a mesma informação, foram detidos três suspeitos da prática dos crimes sob investigação

Fonte: rtppt - 🏆 12. / 63 Consulte Mais informação »

Conselho de Redação do Jornal de Notícias alerta para ingerência editorial da Global Media GroupO Conselho de Redação (CR) do Jornal de Notícias (JN) enviou uma exposição à Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC) alertando para situações que podem configurar ingerência editorial da Global Media Group. A exposição aborda seis temas: colaboradores, despedimento coletivo, desaparecimento de revistas, mudança de sites, arquivo encaixotado e sem uso e a falta do estúdio de vídeo. O CR do jornal sediado no Porto acredita que essas questões podem desvalorizar o Jornal de Notícias e comprometer a sua matriz editorial, preservação do arquivo e até a sobrevivência do jornal.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Possíveis sucessores de Charles Michel à frente do Conselho EuropeuMuitos nomes são já apontados como possíveis sucessores do liberal belga Charles Michel à frente do Conselho Europeu, entre os quais o do ainda primeiro-ministro português, António Costa, mas tudo dependerá dos resultados das eleições europeias de junho.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

António Costa entre os potenciais sucessores de Charles Michel no Conselho EuropeuMuitos nomes são já apontados como possíveis sucessores do liberal belga Charles Michel à frente do Conselho Europeu, entre os quais o do ainda primeiro-ministro português, António Costa, mas tudo dependerá dos resultados das eleições europeias de junho.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Presidente da Global Media avança com providência cautelarMarco Galinha, presidente do conselho de administração da Global Media, avançou com uma providência cautelar para suspender a administração do grupo e a gestão de José Paulo Fafe.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »