Estudo indica que Portugal é um dos países onde se morre menos em casa

Um estudo internacional liderado por duas investigadoras portuguesas indica que, nos últimos anos, “a percentagem de mortes no domicílio decresceu paulatinamente, incluindo nos anos da pandemia”.

Portugal está “em contraciclo” porque contrasta com a tendência de aumento registada nos restantes países Portugal é um dos países onde se morre menos em casa, indica um estudo internacional liderado por duas investigadores portuguesas, que inclui dados de mais de 100 milhões de óbitos em 32 países - a esmagadora maioria deles europeus - relativos aos anos entre 2012 e 2021. No caso português, a pesquisa revela uma tendência para um aumento dos óbitos em contexto hospitalar, aliada a um “investimento insuficiente nos cuidados paliativos domiciliários”, conclui o estudo liderado pela investigadora Bárbara Gomes da Universidade de Coimbra, e por Sílvia Lopes da Universidade Nova de Lisboa. “Sabemos que quando existe uma maior disponibilidade para cuidados paliativos domiciliários, a percentagem de óbitos ocorridos em casa é maior”, afirma ao Expresso a investigadora Sílvia Lope





