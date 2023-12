Exportações de calçado em queda, mas setor acredita em retoma em 2024

As exportações nacionais de calçado estão a cair 10,9% em quantidade e 7,4% em valor, mas o setor está convicto de que 2024 será ano de retoma. No entretanto, a indústria vai-se apresentando nos mercados internacionais, com ações promocionais na Europa, mas também nos EUA, dando a conhecer a sua realidade e os 600 milhões de euros de investimentos que tem previstos até 2030.

"Este para nós é o melhor sinal de confiança na nossa indústria", sublinha o diretor de comunicação da APICCAPS, a associação do calçado.Eurostat confirma inflação de 2,4% na zona euro em novembro Os dados do Instituto Nacional de Estatística mostram que o setor vendeu ao exterior, até outubro, 58 milhões de pares de sapatos no valor de quase 1581 milhões de euros. São menos 10,9% em quantidade e menos 7,4% em valor, mas há que ter em conta que, em 2022, o calçado teve o seu melhor ano de sempre nos mercados internacionais, com vendas recorde de 2009 milhões de euros e crescimento de 20,2





