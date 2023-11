Empresa apresenta plano estratégico para 2024-2026 com investimento de 8,9 mil milhões de euros

A empresa apresentou, esta quinta-feira, a atualização do seu plano estratégico para 2024-2026, que contempla um investimento bruto de 8,9 mil milhões de euros, em linha com o estabelecido no plano anterior, de forma a continuar a crescer na eletrificação limpa. Prevê um resultado líquido entre 2.200 e 2.300 milhões de euros em 2026, 64% superior ao estimado para 2023, devido à evolução do resultado operacional e ao fim do imposto temporário sobre as grandes empresas de energia.

