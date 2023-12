José Sócrates nega conhecimento de pagamentos a Manuel Pinho no Caso EDP

O antigo primeiro-ministro José Sócrates garantiu, esta terça-feira, que não sabia dos pagamentos feitos ao antigo ministro da Economia Manuel Pinho que são alvo de investigação no Caso EDP. José Sócrates falava aos jornalistas depois de prestar declarações enquanto testemunha no julgamento do Caso EDP. Fez críticas à atuação do Ministério Público e da comunicação social no que toca à repercussão do caso. "O mais importante aqui é saber se Manuel Pinho recebeu algum dinheiro que era indevido.

A minha convicção é de que não", disse o antigo governante





