“Este tempo não me pertence”: o dia do regresso de Passos Coelho, em que pistas para Montenegro não foram "ao acaso". Ex-primeiro-ministro diz que espera que PSD “esteja preparado”, sem garantir que é nisso que acredita. Ao contrário de Montenegro, escolheu Costa, e não Pedro Nuno, como alvo (e por isso decidiu falar à porta de um tribunal).

Eventual regresso é segredo mal guardado, mas agora foi para todos ouvirem: tudo depende do “tempo” para se referir a António Costa e, por arrasto, a Marcelo Rebelo de Sousa, e para se referir ao PSD, e por arrasto a Luís Montenegro, devem ser lidas com a devida subtileza. Em particular quando o ex-primeiro-ministro aludiu à preparação política do partido e aos tempos da política





