Investimento imobiliário em Portugal deverá continuar a abrandar em 2024

A subida das taxas de juro e da inflação, o pacote “Mais Habitação”, as duas guerras em curso e agora a instabilidade política nacional, contribuíram para que, segundo os dados preliminares avançados ao ECO pelas consultoras. Portugal não foge há tendência de abrandamento do investimento que se tem sentido um pouco por toda a Europa e que deverá continuar em 2024.

O número de transações fechadas em imobiliário comercial não ultrapasse as 80 (sendo que 72 foram concluídas até outubro) com um volume total de negócio de cerca de 1,4 mil milhões de euros. Números que traduzem uma quebra de 70% em número de transações e de 60% em volume de investimento, face ao ano passado. Prevê-se que 2024 seja ainda um ano com um volume de investimento imobiliário bastante aquém do que se verificou no passado recente, sendo provável assistir a um volume reduzido no primeiro semestre com uma recuperação progressiva ao longo do segundo semestre





