LBX, o SUV mais pequeno (e mais barato) da Lexus chega em 2024

“Projectado e produzido com foco nos gostos europeus”, o LBX (acrónimo para Lexus Breakthrough Crossover) é o primeiro Lexus a ser construído sobre a plataforma global GA-B — a mesma doda Toyota —, com algumas modificações para se distinguir dos modelos da casa-mãe de ambições mais generalistas., por exemplo, é ligeiramente mais expedito, produzindo 134cv em vez dos 114cv dos Toyota.

Por fora, o LBX distingue-se da restante gama logo pelo design frontal, com uma nova interpretação da grelha fusiforme da marca, o que faz com que, não obstante as dimensões compactas (4190mm de comprimento, 1825 mm de largura e 1545 mm de altura), a sua postura seja “musculada e poderosa”. E reclama uma habitabilidade aceitável, além de espaço para carga adequado ao segmento: a bagageira apresenta uma volumetria de 332 litros.

O Lexus LBX começa a estar disponível para reservas a partir de 6 de Novembro, desde 34.950€. No entanto, a versão deste valor, de entrada de gama, com jantes 17”, bancos em tecido, volante e alavanca de velocidades em pele, painel de instrumentos de 7”, ecrã multimédia de 9,8”, sistema navegação e câmara auxiliar de estacionamento, só chegará a partir de Junho.

Antes, em Março, começam a chegar as versões mais equipadas. A Elegant, a partir de 38.500€, apresenta jantes de 18”, sensor de chuva, espelho e bancos aquecidos e(entrada sem chave, carregador wireless, espelhos exteriores rebatíveis electricamente), enquanto a Emotion (desde 41.

