Nova Zelândia revoga leis antitabaco revolucionárias

Os planos da Nova Zelândia para leis antitabaco revolucionárias a líder mundial vão ser revogadas, confirmou esta segunda-feira Christopher Luxon após ser empossado como primeiro-ministro, numa medida descrita como uma"grande vitória para a indústria do tabaco".O ex-CEO da companhia aérea Air New Zealand assumiu o cargo seis semanas depois de o seu Partido Nacional (conservador) ter vencido as eleições nacionais, encerrando um ciclo de seis do Partido Trabalhista no poder.

Luxon, de 53 anos, disse que vai priorizar o controlo da inflação e a redução das taxas de juro, e também afirmou que vai eliminar a chamada"proibição geracional de fumar" adotada no ano passado, que impede a venda de tabaco para qualquer pessoa nascida depois de 2008.O novo líder do Governo disse que a receita fiscal proveniente das vendas contínuas de cigarros será bem-vinda para o governo e também expressou preocupação sobre a eventual criação de um mercado negro próspero e não tributado de tabaco caso a proibição avançass





