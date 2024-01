Transportadoras e petrolíferas desviam rotas devido a ataques

Grandes transportadoras e petrolíferas anunciaram o desvio das suas rotas, o que pode causar atrasos no comércio internacional e o aumento de preços. Responsáveis pelos ataques, que ainda não afundaram nenhum navio, são os Hutis que exigem fim dos ataques israelitas em Gaza.As cadeias de abastecimento estão novamente ameaçadas





Costa diz que seria "profundo erro orçamental" usar excedente para pagar despesas correntesO primeiro-ministro afirmou estar magoado pela forma como foi envolvido num inquérito judicial, manifestou-se confiante de que sairá ilibado e questionou se outros responsáveis manteriam agora as decisões que tomaram.

Luís Montenegro critica experiência governativa de Pedro Nuno SantosO presidente do PSD, Luís Montenegro, criticou a experiência governativa do novo líder socialista, Pedro Nuno Santos, acusando-o de ter esbanjado milhões de euros na TAP e adiado grandes investimentos.

Eleições internas do PS: ataques entre candidaturas intensificam-seCom a campanha para as eleições internas do PS prestes a terminar, os ataques entre as principais candidaturas intensificaram-se, ainda que os seus responsáveis defendam publicamente uma contenção nem sempre praticada pelos apoiantes.

Rúben Amorim surpreende como treinador do SC BragaRúben Amorim, com 34 anos, assume o comando da equipa principal do SC Braga e surpreende com uma goleada por 7-1 ao B SAD, utilizando um novo sistema de três centrais e apostando em Francisco Trincão. No primeiro jogo contra um dos grandes, o SC Braga vence o FC Porto no Estádio do Dragão.

Tratei-o como a outro cidadão: Marcelo nega favorecimento mas admite ter recebido e-mail do filho sobre caso das gémeasAviões com avaria e problemas para abastecer atrasam regresso de duas centenas de militares portugueses. Pelo menos 50 mortos em ataques israelitas a escolas em Gaza. Ruben Rua de férias no México com amigos e uma ‘amiga’ muito especial. Acusações de racismo contra Carlos III e Kate Middleton podem chegar a tribunal. Irmão de grávida desaparecida na Murtosa vai fazer buscas subaquáticas com a cooperação das autoridades. Dirigente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar morre aos 37 anos. Presidente do Chega defendeu que 'obras públicas que mexem com grandes investimentos públicos, como é o caso do TGV', devem ser decididos pelo próximo Governo.

