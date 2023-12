Taxa de risco de pobreza em Portugal cai para 21,2% em 2022

Depois de contabilizadas as transferências sociais, a taxa de risco de pobreza em 2022 cai para 21,2%, quando se consideram as relativas a pensões de reforma e sobrevivência, e para 17%, quando incluídas as restantes, relacionadas com doença e incapacidade, família, desemprego e inclusão social.

A taxa de risco de pobreza em Portugal, antes de qualquer transferência social, é de 41,8%, apontaram Inês Tavares e Renato Miguel do Carmo, do Observatório das Desigualdades, em estudo agora divulgado, baseado em informação de 2022. O documento --"Análise da Pobreza, Privação e Desigualdades em Portugal: Tendências recentes num País Persistentemente Desigual" -- tem por fonte o Inquérito às Condições de Vida e de Rendimento, realizado pelo Instituto Nacional de Estatística e divulgado no final de novembro. A taxa de risco de pobreza é definida como a proporção da população cujo rendimento equivalente se encontra abaixo da linha de pobreza, situada em 60% do rendimento mediano por adulto equivalente





expresso » / 🏆 8. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Banco de Portugal prevê arrefecimento da economia e estagnação do emprego em PortugalO saldo orçamental deve chegar a uns impressionantes 1,1% este ano, mantém-se positivo no ano que vem, mas leva com o impacto de uma economia em arrefecimento acentuado, que deve crescer apenas 1,2% no ano que vem (cerca de metade do ritmo de 2023) e com o emprego a avançar uns míseros 0,1%, diz o banco central

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Irão executa participante nas manifestações de 2022 acusado de homicídioSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Orçamento de Coimbra para 2022 é o maior de sempreNum orçamento que a câmara de Coimbra considera ser o “maior de sempre” – 234 milhões de euros –, são acom 19,1 milhões de euros que têm a maior fatia. O documento vai a aprovação, esta segunda-feira, na reunião do executivo liderado por José Manuel Silva, e tem maise, apesar de elaborado num contexto internacional muito condicionado pelas tensões geopolíticas e pela instabilidade política nacional, reflete as boas perspetivas de obtenção de cofinanciamentos via Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e Portugal 2030, assim como de encerramento dos projetos do Portugal 2020″, considera a autarquia num comunicado enviado às redações

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Atendimentos caíram 15% em novembro e 9% em outubro na comparação com 2022Os médicos começaram a entregar escusas ao trabalho extraordinário além das 150 horas obrigatórias em setembro. Os dados mostram uma tendência de redução progressiva dos atendimentos em urgência desde aí.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Redução do choque extra na taxa de esforço permite viabilizar processos de financiamentoUm mês depois de ter entrado em vigor, a redução do choque extra considerado no cálculo da taxa de esforço para efeitos de obtenção de crédito à habitação, que simula a capacidade financeira das famílias em fazer face a uma hipotética subida da Euribor, já permitiu viabilizar processos de financiamento que anteriormente não receberiam o"carimbo verde"

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Mário Lopes: “Este plano ferroviário vai transformar Portugal no país mais pobre da Europa”Governo e a “Operação Influencer”: está o lítio entornado? TAP, Costa e Pedro Nuno: o valor da companhia, o veto à privatização, a promessa do hub Orçamento do Estado 2024:"Vamos ter o ano com maior nível de risco dos últimos quinze anos" "Sou a favor da transição energética. Não esta do ocidente. Vai ser uma catástrofe mundial" Novo aeroporto? “Não venham com essa de comissão técnica 'independente'”, diz Jorge Paulino Pereira “Há um problema na democracia: os governos só trabalham para quatro anos. Não estabelecem objetivos para o futuro” “Há um problema na democracia: os governos só trabalham para quatro anos

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »