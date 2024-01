Sindicatos da PSP e associações da GNR mantêm ações de protesto

Por iniciativa dos sindicatos da PSP e das associações da GNR não será feito nada que ponha em causa a segurança pública. O movimento sindical e associativo está balizado pelas regras de um Estado democrático. Irá cumpri-las? É isso que eu posso dizer. Sei que o descontentamento é elevado e que há movimentos inorgânicos com outro tipo de pensamento. Sinceramente, não me posso responsabilizar por eles. Não temos controlo sobre isso.

Espero que o Governo se aperceba do estado em que a situação está, mesmo na linha vermelha. Não quero que a ultrapasse. Sou pai, sou marido e eu estou preocupado com a segurança pública.A plataforma sindical já decidiu manter as acções de protesto com presença assídua na campanha por todo o país.A plataforma sindical convidou todos os partidos políticos para uma reunião a 26 de Janeiro. Queremos que estejam todos na mesma sala, ao mesmo tempo. Entendemos que nunca ficaria bem reunirmo-nos com um líder partidário ante





Publico » / 🏆 7. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Protesto dos carros: PSP, GNR, Forças Armadas e Guardas Prisionais unidos por melhores condições‘O protesto dos carros’ já levou à criação de uma plataforma que inclui PSP, GNR, Forças Armadas e Guardas Prisionais. Juntos vão pressionar o Governo por melhores condições.A revolta da PSP poderá «terminar numa espécie de 25 de Abril». A frase podia ser de um qualquer Zé Patrulha, expressão usada pelo polícia mais famoso do momento, e já lá vamos, mas é de um oficial destacado da instituição. «Qual foi a razão principal para os militares se revoltarem contra o governo de então? Salários e carreira, além da guerra, claro. Nós, PSP, mais a GNR, Guarda Prisional, e as Forças Armadas somos o filho de um Deus menor das forças de segurança e ninguém vai conseguir travar as formas de luta legais que foram encontradas», continua. Certo é que o movimento de contestação parece estar imparável, até porque muitos oficiais estão ao lado dos agentes, e a forma «brilhante», na opinião de alguns, de luta encontrada pelos agentes que estão em grupos de WhatsApp «é inatacável», como diz outro elemento da PSP. Mas vamos à história

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

MAI investe 83 milhões na PSP e na GNRNascer do SOL

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Sindicatos da PSP e associações da GNR acusam Ministério da Administração Interna de desfocar a justiça da luta dos políciasA Plataforma de sindicatos da PSP e associações da GNR acusam o Ministério da Administração Interna de tentar, mais uma vez,"desfocar a justiça e legitimidade da luta que os Polícias da PSP e Militares da GNR têm levado a cabo".

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

PSP e GNR em protesto. Sindicatos unem-se “a uma só voz”Nascer do SOL

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Presidente do SINAPOL defende direito à greve na PSPO presidente do Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL) defende que a lei devia ser alterada para que seja consagrado o direito à greve na PSP. Armando Ferreira lamenta o silêncio do Presidente da República sobre o protesto das forças de segurança.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Zelensky pede plano para pôr fim à guerra na UcrâniaPSP dispersa manifestação não autorizada com bastonadas. Veja o vídeo

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »