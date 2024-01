Presidente do SINAPOL defende direito à greve na PSP

O presidente do Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL) defende que a lei devia ser alterada para que seja consagrado o direito à greve na PSP. "Deveria existir com condicionantes, com serviços mínimos", defende Armando Ferreira. O líder do Sindicato Nacional de Polícia (SINAPOL) lamenta o silêncio do Presidente da República sobre o protesto das forças de segurança.

Em entrevista ao programa Hora da Verdade dae do jornal Público, Armando Ferreira diz esperar que Marcelo Rebelo de Sousa vá ao Parlamento conversar com os polícias. Nos dias 24 e 31 deste mês, as forças de segurança já têm previsto um novo protesto para reivindicar o mesmo suplemento de missão que o Governo aprovou para a Polícia Judiciária. Armando Ferreira diz que a plataforma de sindicatos das forças de segurança já decidiu, entretanto, levar as ações para dentro da campanha eleitoral dos partidos, "por todo o país"





Renascenca » / 🏆 5. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Protesto dos carros: PSP, GNR, Forças Armadas e Guardas Prisionais unidos por melhores condições‘O protesto dos carros’ já levou à criação de uma plataforma que inclui PSP, GNR, Forças Armadas e Guardas Prisionais. Juntos vão pressionar o Governo por melhores condições.A revolta da PSP poderá «terminar numa espécie de 25 de Abril». A frase podia ser de um qualquer Zé Patrulha, expressão usada pelo polícia mais famoso do momento, e já lá vamos, mas é de um oficial destacado da instituição. «Qual foi a razão principal para os militares se revoltarem contra o governo de então? Salários e carreira, além da guerra, claro. Nós, PSP, mais a GNR, Guarda Prisional, e as Forças Armadas somos o filho de um Deus menor das forças de segurança e ninguém vai conseguir travar as formas de luta legais que foram encontradas», continua. Certo é que o movimento de contestação parece estar imparável, até porque muitos oficiais estão ao lado dos agentes, e a forma «brilhante», na opinião de alguns, de luta encontrada pelos agentes que estão em grupos de WhatsApp «é inatacável», como diz outro elemento da PSP. Mas vamos à história

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Sindicato considera que morte de aluna que embateu em porta de vidro 'revela incúria de políticos'Jovem, de 16 anos, morreu esta quinta-feira na sequência de ferimentos graves após ter embatido numa porta de vidro na escola.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

MAI investe 83 milhões na PSP e na GNRNascer do SOL

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Presidente da República promulga diploma do Governo que simplifica licenciamento do urbanismoO Presidente da República promulgou no final da semana passada o diploma do Governo que simplifica o licenciamento do urbanismo, mas só o fez depois de chumbar uma primeira ‒ que legislava diretamente sobre investimentos como o Data Center de Sines, sob investigação do Ministério Público. Agora veio esclarecer a cronologia dos factos da chamada “lei malandra”.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Presidente da AEP alerta para a execução dos programas de investimento em PortugalA AEP reitera a importância de uma execução eficiente dos programas de investimento em Portugal, destacando a demora nos pagamentos como um fator crítico. O último relatório de monitorização do PRR aponta para uma execução de apenas 22% das metas do programa.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

César ataca Presidente da República e destaca Pedro Nuno Santos como líder desejadoReeleito presidente dos socialistas com mais de 90% dos votos, César juntou-se aos ataques ao Presidente da República, e sublinhou que Pedro Nuno Santos é o “líder que desejámos” para derrotar uma direita “embusteira”.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »