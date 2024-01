Começou a 34ª edição da Taça da África das Nações

Começou, nos arredores de Abidjan, Costa do Marfim, no moderníssimo Estádio Olímpico de Ebimpé, conhecido popularmente por Arc du Triomphe por causa das 96 colunas que suportam a cobertura do edifício, a 34.

ª edição da Taça da África das Nações, na opinião deste que vos escreve a competição mais divertida do futebol mundial graças à forma descontraída como as seleções encaram o torneio – é vulgar várias equipas instalarem-se no mesmo hotel – e ao estilo de futebol que se predispõem a colocar em campo, geralmente ofensivo até à protérvia, com poucas amarras táticas e poucos ferrolhos defensivos, excetuando talvez as equipas do Magreb que, mais influenciadas pelo jogo que se pratica na Europa têm alguma tendência a estratificar-se dentro de manigâncias próprias de estratagemas que usam e abusam dos erros alheio





SolOnline »

Benfica e Braga em duelo 'quente', FC Porto defende Taça no EstorilEncarnados recebem o Sporting de Braga esta quarta-feira.

África será a região que mais crescerá em 2024, segundo o FMIO FMI estima que 10 das 20 economias que mais vão crescer em 2024 são africanas. Uma boa notícia para o continente mais jovem do mundo. Mas a excessiva dependência da China gera apreensão.

África do Sul acusa Israel de genocídio em GazaA África do Sul acusa Israel de levar a cabo um "genocídio internacional" na Faixa de Gaza e pede o fim das operações militares daquele país.

Sporting anuncia contratação de Rafael PonteloSaiu de forma natural, acabou por ser um deslize que 24 horas depois Rúben Amorim assumiu que preferia não ter feito. Na projeção do encontro com o Tondela para a Taça de Portugal, a propósito de uma questão sobre o mercado, o técnico do Sporting falou sobre “alvos” que o clube tinha há muito e admitiu que um deles tinha acabado de seguir para outra equipa.

Líder do Hamas chega ao Cairo para negociações sobre conflito em GazaA Organização das Nações Unidas identificou mais de 360 mil casos de doenças infecciosas entre os refugiados em Gaza devido às más condições de higiene e falta de alimentos. O relatório também denunciou os ataques às instalações de saúde em Gaza.

Proposta de resolução para pausas humanitárias na ONU é adiadaUma proposta de resolução para pedir pausas humanitárias urgentes e alargadas no Conselho de Segurança das Nações Unidas foi adiada a pedido dos EUA. Enquanto isso, estão ocorrendo discussões e negociações para um novo acordo de troca de reféns e reforço de assistência humanitária à população da Faixa de Gaza. O presidente norte-americano acredita que esse acordo não será alcançado tão cedo. O chefe da diplomacia dos EUA defende que a comunidade internacional deve pressionar o Hamas a render-se.

