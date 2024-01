Sindicatos da PSP e associações da GNR acusam Ministério da Administração Interna de desfocar a justiça da luta dos polícias

A Plataforma de sindicatos da PSP e associações da GNR acusam o Ministério da Administração Interna de tentar, mais uma vez,"desfocar a justiça e legitimidade da luta que os Polícias da PSP e Militares da GNR têm levado a cabo". Em causa está uma afirmação do Governo segundo a qual, desde 2015, as forças de segurança foram aumentadas em 32,6 por cento.

enviada à RTP, a Plataforma de sindicatos da PSP e associações da GNR afirma que a mensagem “que se pretendeu veicular e que, infelizmente, não espelha, com rigor, o percurso e realidade que as Forças de Segurança viveram nestes oito anos de governação”. Desde há uma semana que decorrem diversos protestos de elementos da PSP e da GNR por melhores salários. A plataforma, que integra 11 sindicatos e associações, lamenta não sentir adesão por parte do governo “à justiça da nossa luta” e exige a “devida dignidade





Protesto dos carros: PSP, GNR, Forças Armadas e Guardas Prisionais unidos por melhores condições‘O protesto dos carros’ já levou à criação de uma plataforma que inclui PSP, GNR, Forças Armadas e Guardas Prisionais. Juntos vão pressionar o Governo por melhores condições.A revolta da PSP poderá «terminar numa espécie de 25 de Abril». A frase podia ser de um qualquer Zé Patrulha, expressão usada pelo polícia mais famoso do momento, e já lá vamos, mas é de um oficial destacado da instituição. «Qual foi a razão principal para os militares se revoltarem contra o governo de então? Salários e carreira, além da guerra, claro. Nós, PSP, mais a GNR, Guarda Prisional, e as Forças Armadas somos o filho de um Deus menor das forças de segurança e ninguém vai conseguir travar as formas de luta legais que foram encontradas», continua. Certo é que o movimento de contestação parece estar imparável, até porque muitos oficiais estão ao lado dos agentes, e a forma «brilhante», na opinião de alguns, de luta encontrada pelos agentes que estão em grupos de WhatsApp «é inatacável», como diz outro elemento da PSP. Mas vamos à história

