Zelensky pede plano para pôr fim à guerra na Ucrânia

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, dando início a uma guerra que já provocou milhares de mortos, destruiu diversas cidades e levou a que milhões abandonassem o País. O conflito armado está também a provocar uma grave crise na cadeia de distribuição de alguns produtos para outros países, como é o caso dos cereais, e a contribuir para o aumento da inflação.





Zelensky denuncia um dos maiores ataques do ano pela RússiaAcompanhe ao minuto a evolução da guerra na Ucrânia.

Veja que preços vão aumentar no próximo anoO novo ano é quase sempre sinónimo de um verdadeiro sobe e desce de preços e 2024 não escapa à tendência. Mas a par disso, conte com o aumento do salário mínimo nacional para 820 euros. O mesmo cenário de aumentos repete-se nas pensões que sofrem uma valorização entre 5 e 6%.

Ucrânia admite recuo em MaryinkaChefe das Forças Armadas de Kiev admite recuo das suas tropas em Maryinka. Navio russo no porto da Crimeia foi atingido por ataque ucraniano com mísseis ontem à noite.

O imbróglio do “dinheiro extra para a Ucrânia” e outras notícias no 661º dia de guerraSábado foi marcado por ataques diplomáticos em reação à falta de acordo quanto ao pacote de 50 mil milhões de euros de apoio à reconstrução e modernização da Ucrânia – com felicitações de Putin e acusações de desonestidade por parte de Macron a Viktor Órban. O 661º dia de guerra na Ucrânia ficou marcado por acusações e felicitações ao primeiro ministro da Hungria, Viktor Órban, depois de esta sexta-feira ter vetado o acordo dos 27 no Conselho Europeu, em Bruxelas. A revisão do orçamento da UE a longo prazo e que inclui apoio financeiro à Ucrânia de 50 mil milhões de euros, ficou sem efeito e uma nova cimeira foi marcada para o início do próximo ano. Este sábado, a Ucrânia expressou confiança de que receberia o pacote de ajuda da UE, apesar do veto do primeiro-ministro húngaro, em Bruxelas.

Têxtil faz cuecas, tops e abafos para militares da UcrâniaConheça a PPTex de Santo Tirso e a Madrilage de Guimarães, escolhidas para produzir as cuecas, tops e abafos que vão ser entregues às militares ucranianas. Os três contratos ascendem a 162 mil euros.

Conselho Europeu termina sem acordo sobre orçamento da UE e apoio à UcrâniaO primeiro dia do Conselho Europeu terminou de madrugada em Bruxelas sem acordo sobre a revisão do orçamento da UE a longo prazo, que inclui apoio financeiro à Ucrânia, estando marcada nova cimeira para início de 2024.

