Pedro Dominguinhos. "Estão a decorrer milhares de investimentos nas mais variadas áreas" Presidente da comissão de acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência faz um balanço do que já foi feito e o que falta fazer. E garante: “É essencial acelerar o ritmo de pagamentos e de concretização”.

Tendo em conta os últimos dados sobre o que já foi feito do PRR, pensa que Portugal está num bom caminho? Para podermos responder a esta questão devemos, antes de mais, perceber a natureza específica do PRR. Este programa alicerça-se no cumprimento de metas e marcos por parte dos estados-membros, negociados e aprovados pela Comissão Europeia. Isto significa que, periodicamente, cada país, deve apresentar um relatório com o ponto da situação sobre essas metas e marcos, os quais dão lugar aos desembolsos financeiros por parte da Comissão. Neste momento, Portugal apresentou os quatro pedidos de desembolso previstos. Nos dois primeiros, Portugal cumpriu todas as metas e marcos planeados, tendo recebido a totalidade dos desembolsos previstos, no valor de 3.428 milhões de euro





