Mãe que deixou filhos menores sozinhos cinco dias em casa absolvida em tribunal

A arguida deslocou-se a Lisboa "a fim de ver uma casa para poder alugar, comprar comida africana e fazer rastas no cabelo", foi dado como provado em julgamento.





cmjornal » / 🏆 26. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

“Ser mãe novinha faz-te crescer e amadurecer brutalmente”Nascer do SOL

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

'Ser mãe novinha faz-te crescer e amadurecer brutalmente'Há quem tenha o sonho de ser mãe antes dos 30. Por outro lado, há quem com 23 seja surpreendida por uma gravidez já com 7 meses de gestação. Camila e Lara são ambas solteiras e consideram que foram mães “precoces”. &etilde;

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Governo critica investimento da Vinci no aeroporto de LisboaO Governo criticou o investimento da Vinci no aeroporto de Lisboa, afirmando que está 19% abaixo do previsto na privatização. Em causa está o prazo de 120 dias dado pelo Executivo à ANA Aeroportos para apresentar projetos para o cumprimento das obrigações específicas de desenvolvimento no Aeroporto Humberto Delgado, cujas obras têm de estar concluídas até 2027.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Governo critica investimento da Vinci no aeroporto de LisboaO Governo criticou o investimento da Vinci no aeroporto de Lisboa, afirmando que está 19% abaixo do previsto na privatização. E as críticas não se fizeram esperar, com a concessionária a afastar as acusações.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Santa Casa de Lisboa garante acompanhamento a mais de 2800 pessoasEm entrevista ao DN, Ana Jorge, provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, revela que a a Unidade de Emergência da instituição que dirige garante o acompanhamento permanente a um total de 2831 pessoas, entre as quais 1583 são de nacionalidade estrangeira. A Santa Casa recebe cerca de 27% das receitas dos jogos sociais, verbas que aplica na prossecução da sua missão social, nomeadamente no apoio a estas pessoas vulneráveis.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Lotação esgotada no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária no aeroporto de LisboaO Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária no aeroporto de Lisboa está com lotação esgotada. Desde que a PSP assumiu as novas funções de controlo de fronteira e asilo, foram registados 142 pedidos de asilo, dos quais 36 foram considerados infundados.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »