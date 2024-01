Presidente da AEP alerta para a execução dos programas de investimento em Portugal

A AEP reitera que na análise da execução do PRR devemos olhar simultaneamente para os níveis de aprovação e de pagamento. Sendo certo que estamos relativamente bem nos níveis de aprovação (89%), contudo, a demora nos pagamentos continua a constituir um fator crítico na execução. O último relatório de monitorização do PRR (27/12/2023) aponta para uma execução de 22% da totalidade das metas do programa, tendo apenas sido concretizados 16% do total dos pagamentos previstos.

Tanto a Comissão Europeia como a AEP já demonstraram preocupação com o grau de execução deste programa. Adicionalmente, a AEP alerta, mais uma vez, para os programas de PT 2020 e PT 2030 cujas execuções também são preocupantes e essenciais na garantia do crescimento económico do paí





