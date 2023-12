Investigação atribui plano para eliminar líder russo a ex-espião próximo de Putin

Uma investigação do diário norte-americano Wall Street Journal (WSJ) hoje divulgada atribui a autoria de um plano para eliminar Yevgeny Prigozhin, ex-líder do grupo russo mercenário Wagner, a Nikolai Patrushev, um ex-espião próximo do Presidente russo, Vladimir Putin.

Prigozhin morreu em 23 de agosto, aos 62 anos, num desastre aéreo com mais nove pessoas a bordo, incluindo altos funcionários da sua empresa paramilitar, quando fazia a ligação entre Moscovo e São Petersburgo, após ter liderado um motim contra a liderança militar russa, que foi abortado quando as colunas de veículos dos seus homens já se encontravam nas imediações de Moscov





