Ex-espião russo é acusado de planejar assassinato de líder mercenário

Uma investigação do diário norte-americano Wall Street Journal (WSJ) hoje divulgada atribui a autoria de um plano para eliminar Yevgeny Prigozhin, ex-líder do grupo russo mercenário Wagner, a Nikolai Patrushev, um ex-espião próximo do Presidente russo, Vladimir Putin.

Prigozhin morreu em 23 de agosto, aos 62 anos, num desastre aéreo com mais nove pessoas a bordo, incluindo altos funcionários da sua empresa paramilitar, quando fazia a ligação entre Moscovo e São Petersburgo, após ter liderado um motim contra a liderança militar russa, que foi abortado quando as colunas de veículos dos seus homens já se encontravam nas imediações de Moscovo





Visao_pt » / 🏆 6. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

​“Às vezes uma exaustão encharcada em sangue abre espaço para uma negociação”Tem passaporte portugu&234;s, descende de judeus sefarditas, defende que a ocupa&231;&227;o israelita da Cisjord&226;nia foi “um desastre” e que &233; poss&237;vel ter dois Estados, palestiniano e israelita, quando houver “l&237;deres moderados e corajosos” de ambos os lados.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Lenços aos quadrados: moda ou tomada de posição?Um jovem e uma mulher são vistos usando lenços aos quadrados brancos e pretos, levantando questões sobre se é uma tendência de moda ou uma tomada de posição.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

A separação de poderes tem de se manter como um elemento essencial do Estado de DireitoPaz Ferreira afirma que depois de tudo o que se passou nestas últimas semanas é possível questionar duas coisas. ‘Uma é a forma de atuação do Ministério Público e a outra é a utilização das escutas telefónicas’. Esta crise política, como julgo que acontece com todos nós, deixa-nos obviamente muito preocupados. Foi uma crise muito inesperada. Tudo indicava que estávamos a sair de uma situação muito má para uma bastante melhor. Curiosamente, Paul Krugman deu esta semana uma entrevista extremamente elogiosa sobre Portugal ao considerar que recuperámos a uma grande velocidade. Krugman seguiu sempre a situação portuguesa, porque costuma dizer que foi o seu primeiro emprego

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Sabores do mar, da ria e da serra: uma rota de petiscos imperdíveis no AlgarveSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Três alunos, uma professora. Uma escola no interior em contagem decrescenteSe nada mudar até março de 2024, a escola básica da aldeia do Salgueiro, no Fundão, irá encerrar. Este ano tem apenas três alunos. “Se fossem agora para aquelas turmas de 25, 26 alunos, iam ficar como um peixinho fora de água”, diz a professora Susana Infante. Eis uma história de resistência do interior – que pode também ser um adeus antecipado.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

'Minha Irmã': gémeas siamesas viveram como uma até serem separadas em PortugalSIC e SIC Notícias em direto e emissões alternativas sobre a atualidade informativa

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »