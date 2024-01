Polícia Judiciária realiza buscas na Madeira e nos Açores

A Polícia Judiciária (PJ) está a efetuar cerca 100 buscas na Madeira, nos Açores e em várias regiões do continente. A mesma fonte confirma que as buscas na Madeira estão a decorrer, tendo já a Câmara Municipal do Funchal confirmado as diligências. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, e Pedro Calado, presidente da Câmara do Funchal e do PSD Madeira.

Em causa estão suspeitas que envolvem alegada promiscuidade com grupos económicos, apurou o ECO junto de fonte do Ministério Público. Um grupo de inspetores da Polícia Judiciária deu entrada esta manhã nas instalações do edifício dos Paços do Concelho, para a realização de buscas”, lê-se num comunicado divulgado pela autarquia (PSD/CDS-PP). No documento, o município acrescenta que “está a colaborar na investigação em curso e a prestar toda a informação solicitada, num espírito de boa cooperação”





ECO_PT » / 🏆 3. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Iniciativa Liberal não vai concorrer à totalidade dos círculos eleitorais dos AçoresA Iniciativa Liberal (IL) não vai concorrer à totalidade dos círculos eleitorais dos Açores. Os liberais vão concorrer em sete dos 10 círculos eleitorais nas regionais antecipadas para 4 de fevereiro.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Escolha da IL nos Açores causa perplexidadeNascer do SOL

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Vasco Cordeiro promete retomar transporte marítimo nos AçoresO candidato do PS a presidente do Governo dos Açores nas eleições legislativas regionais, Vasco Cordeiro, prometeu retomar o transporte marítimo de passageiros e viaturas, e encetar a semana de quatro dias na administração regional.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Produtora de vinho na Madeira inova com castas enológicasUma produtora de vinho na Madeira inova ao plantar castas com interesse enológico em vez de variedades híbridas. O projeto é pouco conhecido na região e a produtora também se aventurou nos vinhos brancos.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Laboratório de restauro de pinturas e madeira dos Museus do Vaticano celebra 100 anosO laboratório de restauro de pinturas e madeira dos Museus do Vaticano celebra 100 anos e inaugura uma exposição que revela as histórias escondidas de cada obra de arte, de Miguel Ângelo a Leonardo Da Vinci e Rafael.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Tudo o que se sabe sobre a megaoperação da PJ na Madeira que visa Miguel Albuquerque e câmara do FunchalPresidente do Governo Regional da Madeira é suspeito dos crimes de corrupção, participação económica em negócio e prevaricação, para além da eventual violação das regras comunitárias em matéria de adjudicação. Há outros suspeitos.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »