Vasco Cordeiro promete retomar transporte marítimo nos Açores

O candidato do PS a presidente do Governo dos Açores nas eleições legislativas regionais, Vasco Cordeiro, prometeu retomar o transporte marítimo de passageiros e viaturas, e encetar a semana de quatro dias na administração regional.





