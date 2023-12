Iniciativa Liberal não vai concorrer à totalidade dos círculos eleitorais dos Açores

A Iniciativa Liberal (IL) não vai concorrer à totalidade dos círculos eleitorais dos Açores. Os liberais vão concorrer em sete dos 10 círculos eleitorais nas regionais antecipadas para 4 de fevereiro. Nuno Barata surge como cabeça de lista na ilha de São Miguel e também como primeiro candidato pelo Círculo Regional de Compensação que reúne os votos que não foram aproveitados para a eleição de parlamentares nos círculos de ilha.

O nome e os círculos a concurso foram apresentados ao Conselho Nacional este mês, tal como já tinha sido feito para as eleições legislativas de 10 de março, mas o Nascer do SOL sabe que essa decisão causou incómodo junto de alguns membros do partido e de alguns conselheiros nacionais. Isto porque o partido optou por não avançar com nenhum candidato para os círculos mais pequenos do Corvo e das Flore





