Pensamento autónomo e crítico em tempos de manifestações efusivas

Num percurso guiado pelos testemunhos e orientações de diversos pensadores, tentamos estebelecer uma fronteira entre um pensamento autónomo e crítico, que impediria o indivíduo de se abandonar ao ânimo coletivo, e toda essa dinâmica de manifestações efusivas que usurpam a própria gramática política e em último caso nos entregam ao niilismo.

Há uma consciência difusa de que estamos a entrar numa fase extrema de um processo “cujo fim não podemos prever com certeza, mas cujas consequências poderão ser catastróficas”, servindo-nos aqui das palavras do filósofo italiano Giorgio Agamben, numa crónica publicada há pouco mais de uma seman





SolOnline » / 🏆 15. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Morte de portuguesa motiva campanha sobre risco de bicicletas elétricas em LondresJovem morreu num incêndio causado pela explosão da bateria.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Traumas de Natal. Quando uma noite de amor se torna num momento de escuridãoNascer do SOL

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

André Ventura anuncia (nova) candidatura para “limpar Portugal” num discurso que revisitou amores e ódios da direita radical e populistaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Esquizofrenia: uma doença crónica e incapacitanteA esquizofrenia é uma doença crónica e grave que afeta o funcionamento do cérebro, causando alterações no pensamento, percepção, emoções, comportamento e relações sociais dos doentes. Além de períodos de perda de contacto com a realidade, a doença também apresenta sintomas como delírios, alucinações e alterações do comportamento e discurso.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

André Ventura encabeça lista do Chega em LisboaUm jornalista do Expresso foi agredido, na tarde desta terça-feira, num evento com o líder do Chega, André Ventura, avança o semanário.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Bloco diz que dividendos na energia "deviam ser do povo" e quer "leques salariais" para corrigir desigualdades nas empresasMariana Mortágua começa a apresentar programa do Bloco: "Para garantir uma vida boa a todos os que vivem em Portugal". Mariana Mortágua começa agora a falar das crises “estruturais” que fazem de Portugal um país “de privilégio” e com desigualdades, começando por defender que os setores estratégicos são chave para a “concentração de riqueza”. Dá o exemplo dos dividendos das empresas da energia — “que deviam ser dividendos do povo, estão a ser apropriados pelos seus acionistas privados e saem para fora do país”. “São um impedimento a uma política económica diferente”, atira, sendo que o Bloco defende a nacionalização dessas empresas. E fala nalgumas propostas concretas: leques salariais, porque “nenhum gestor pode ganhar num mês o que um trabalhador da empresa ganha num ano”, falando em aumentos de 47% dos CEO este ano, enquanto os trabalhadores perdem poder de compra.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »