FC Porto vence em Vizela e fica em igualdade pontual com Benfica e Sporting

Dezenas de funcionários do SEF ainda sem saber onde vão ser colocados"Estou bem!": Foto de Bas Dost no hospital tranquiliza adeptos29 de Outubro de 2023 às 19:32

O FC Porto obteve hoje um triunfo tranquilo em Vizela por 2-0, em jogo da nona jornada da I Liga de futebol, resultado que lhe permite alcançar Benfica e Sporting no topo da classificação. Os 'dragões', que somaram a segunda vitória consecutiva para o campeonato depois da derrota sofrida no recinto do Benfica, consumaram o triunfo na primeira parte, com os golos de Taremi, aos 22 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e de Eustáquio, aos 44, frente a um Vizela afundado na parte baixa da tabela e que somou a quinta partida seguida sem vencer para o campeonato.

O FC Porto manteve o terceiro lugar da prova, agora com os mesmos 22 pontos do comandante Benfica e do segundo Sporting, que joga na segunda-feira em casa do Boavista, enquanto o Vizela baixou ao 16.º, de 'play-off' de permanência, com seis pontos.Fora de jogo, Vizela. Samuel Essende tentou um passe em profundidade que encontrou Dylan Saint-Louis em posição irregular. headtopics.com

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina.Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

FC Porto vence em Vizela e cola-se a Benfica e SportingSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Mauro Xavier: “Vizela não entra no jogo em nenhum momento”FC Porto venceu em Vizela e colou-se a Benfica e Sporting no topo do campeonato. Consulte Mais informação ⮕

Sérgio Conceição. “Resultado justo, jogo sólido”O FC Porto venceu o Vizela, por 2-0. Consulte Mais informação ⮕

FC Porto teve em Vizela a viagem mais tranquila da épocaNum jogo onde manteve sempre a partida sob controlo, os portistas venceram no Minho por 2-0, com golos na primeira parte de Taremi e Eustáquio Consulte Mais informação ⮕

Villar. “Temos de continuar a trabalhar”O FC Porto venceu o Vizela, por 2-0. Consulte Mais informação ⮕

FC Porto está “mais sólido”, mas “importante” é vencer VizelaT&233;cnico dos drag&245;es deixa elogios ao Vizela, um “advers&225;rio com qualidade e que est&225; s&243;lido na I Liga”. Consulte Mais informação ⮕